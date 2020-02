Un 30enne di Cavour vittima di un incidente stradale in paese

Un giovane di 30 anni di Cavour ha perso la vita in un incidente a Cavour. Alle 20,10, in via Bagnolo, all’altezza del civico 76, si sono scontrati due veicoli: un’Audi A3 e un’Opel Zafira.

L’Audi era guidata dal 30enne di Cavour e percorreva la strada da Bagnolo in direzione Cavour, l’Opel, invece, procedeva nel senso contrario e al volante c’era un 46enne bagnolese, assieme a lui viaggiava un compaesano 52enne.

Per il giovane di Cavour non c'è stato nulla da fare. Mentre il guidatore di Bagnolo è stato trasportato al Cto di Torino con l’elisoccorso, che è atterrato nella piazzola di Bagnolo, nei pressi del campo sportivo e del cimitero. Il passeggero, invece, è stato portato all’ospedale di Pinerolo.

Durante i soccorsi, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia e l'arrivo in massa dei soccorsi ha destato la preoccupazione degli abitanti di Cavour, che si sono chiesti cosa fosse successo.