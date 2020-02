Al Murialdo i bambini scoprono il teatro "dietro le quinte" e leggono insieme in biblioteca

Immergersi nel mondo teatrale fin da giovanissimi, con lo stupore e la curiosità tipici dell'infanzia, superando la distanza tra palcoscenico e pubblico. E' nato a Torino, nel quartiere Borgo Vittoria, un nuovo polo per il teatro dedicato a bambini e ragazzi, che punta a diventare un riferimento per tutte le famiglie e le scuole della città grazie a un paio di interessanti progetti educativi.

"Il pubblico dei più piccoli ha grande importanza - racconta la direttrice del Teatro Murialdo, Martina Soragna, fondatrice di Le 2 e un quarto, una delle prime compagnie al femminile di teatro di strada – sia per offrire dei momenti di cultura dedicati a tutta la famiglia sia perché, in un momento in cui si parla spesso di crisi di pubblico nei teatri, ciò che conta è trovare la chiave giusta per appassionare il pubblico, compresi i più piccoli”.

Accanto agli spettacoli della domenica e alle matinée dedicate alle scuole, il Murialdo vuole ora coinvolgere bambini e ragazzi con le iniziative "Dietro le Quinte" e "BiblioTeatro".

Visitare il teatro dietro le quinte e salire sul palco, entrare nei camerini e scoprire come funziona una cabina di regia, ma anche assistere alle prove di un vero spettacolo, parlare con gli attori, conoscere il ruolo della maschera. Queste le attività proposte in un viaggio esperienziale suggestivo e dinamico.

Il centro di entrambi i progetti è un antico carretto, allestito come quello di un vecchio burattinaio ottocentesco, che contiene tantissimi volumi sul teatro dedicati ai più piccoli, in italiano, inglese, francese. Una vera e propria biblioteca tematica su ruote, unica nel suo genere, dove ogni libro è un’affascinante scoperta. Utilizzando una mappa, i "naviganti" potranno così orientarsi negli spazi e vivere la visita come una vera e propria avventura: apprendendo “sul campo” le informazioni tecniche scoperte in precedenza e perlustrando le sale che normalmente sono chiuse al pubblico.

Per entrambi i progetti, il numero dei partecipanti è di una classe per volta, fino aa un massimo di 25 bambini a incontro. Nel caso in cui ci siano più classi interessate, per la selezione dei partecipanti si terrà conto dell’ordine di arrivo della prenotazione.

La partecipazione è gratuita e si formalizza tramite compilazione e invio di un modulo e di una liberatoria immagini/privacy all’indirizzo: scuole@art9.it