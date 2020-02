Sesta edizione di Seeyousound: Julien Temple racconta a Torino la sua Ibiza "muta"

Sesta edizione per Seeyousound a Torino, il festival internazionale di cinema a tema musicale ospite dal 21 febbraio al 1° marzo al Cinema Massimo: un ricco programma che catalizza una moltitudine di voci, luoghi, forme e suoni, aprendosi a qualsiasi genere di pubblico e includendo le disabilità.

Tra le novità di quest'anno, infatti, per la prima volta due titoli in programma saranno fruibili da persone con disabilità sensoriali e o visive, grazie a un’apposita sottotitolazione in partnership con Associazione + Cultura Accessibile CinemAbility.

Con 64 appuntamenti per 99 film e videoclip tra concorsi, rassegne e proiezioni speciali, di cui 24 anteprime italiane, live ed eventi collaterali cinque location, Seeyousound si prepara ad accompagnare il pubblico dentro e fuori la sala.

“Quando si lavora con intensità a un progetto come questo - ha dichiarato il direttore del festival Carlo Griseri -, che si sviluppa quasi quotidianamente e che nell'ultimo anno ha visto un'espansione in sei città italiane, si rischia di non accorgersi del tempo che passa. Poi metti insieme i pezzi di tutto ciò su cui hai lavorato e guardi il programma completo che siamo riusciti a costruire quest'anno: un po' di orgoglio, inutile nasconderlo, c'è".

Venerdì 21 febbraio alle 21 il festival prende il via alla presenza di Julien Temple, con la proiezione in anteprima italiana del suo ultimo lavoro, Ibiza - The silent movie (Regno Unito, 2019, 91’). Realizzato in coppia con Fatboy Slim, music director dell’intera colonna sonora, il film, muto, mescola la musica a video d’archivio e originali creando un'esperienza audiovisiva inedita, che ripercorre dagli albori la storia dell'isola spagnola, dove suoni e culture si incontrano da sempre rendendola capitale del clubbing internazionale.

Julien Temple sarà protagonista anche di un omaggio che, durante la giornata di sabato 22 febbraio, lo vedrà in sala a presentare tre titoli della sua filmografia. In anteprima italiana, Habaneros, racconta L’Havana lungo i cambiamenti politici, culturali e la vibrante scena musicale che la anima direttamente attraverso la voce dei suoi abitanti; Oil City Confidential documentario sui Dr. Feelgood, band inglese anni ‘70 dal rock spoglio e minimale, proveniente da Canvey Island, sperduta cittadina nell’Essex dominata dall'industria petrolchimica; Rio 50 Degrees è la storia di come Rio de Janeiro, con i suoi musicisti e la loro musica, ha scoperto la libertà e trovato una chance di ri-democratizzazione, e viene proposto in anteprima italiana a Seeyousound.

I concorsi storici di SYS schierano in calendario 44 titoli - di cui 18 in anteprima italiana - tra lunghi di finzione e documentari per Long Play Feature e Long Play Doc, i corti di 7Inch e i videoclip di Soundies. Ma è Frequencies la novità di questa edizione, contest di sonorizzazione live lanciato nel 2019 che ora mostrerà al pubblico i primi frutti.

Curato da Riccardo Mazza, è rivolto a musicisti, producer e sound designer under 35 per la sonorizzazione originale di un film muto. Attraverso la call lanciata nel 2019 sono stati selezionati i tre finalisti Simone Blasioli, Simone Castellan e Giovanni Corgiat che, insieme al vincitore di Solitunes Fest 02 Guglielmo Diana, durante il festival parteciperanno a una residenza artistica agli Experimental Studios di Torino.

Inoltre, sabato 29 febbraio i candidati apriranno la cerimonia di premiazione sonorizzando dal vivo quattro corti sperimentali selezionati in collaborazione con il Museo del Cinema. Tra loro, la giuria composta da Cristiano Godano, Alessio Mecozzi, Alberto ‘Albi’ Cazzola, Francesco Giomi e Alessandro Viale sceglierà il vincitore che potrà presentare una propria sonorizzazione originale durante la prossima edizione del festival.

Tra gli ospiti di Seeyousound, Christophe Chassol, che sonorizzerà Ludi, film da lui scritto e composto; i Marlene Kuntz, con la sonorizzazione del muto anni ’30 Menschen am Sonntag; Massimo Zamboni dei CCCP e CSI, regalerà al pubblico alcuni brani live per la proiezione de La macchia mongolica; Patrizio Fariselli degli Area, sarà protagonista della serata "Gioia e rivoluzione" che celebrerà l’indimenticato Demetrio Stratos, durante la quale suonerà alcuni pezzi; mentre la giornalista e modella Benedetta Barzini, terrà la masterclass organizzata con IAAD ispirata alla serie "Stili ribelli" prodotta da Sky Arte.

Tra gli oltre 80 ospiti anche il regista Simon Bird che presenterà Days of the Bagnold Summer, commedia indie con Earl Cave, figlio di Nick; A.J. Eaton autore di David Crosby: Remember My Name, prodotto da Cameron Crowe (autore di Almoust Famous); Gio Arlotta presenta per la prima volta in Italia il suo We Intend To Cause Havoc, tributo agli WITCH, rock band anni ’70 dello Zambia; Marco Porsia porta a SYS Where Does a Body End? sugli SWANS. Infine, un piccolo doveroso omaggio a MARCO MATHIEU, indimenticato bassista dei Negazione, con la proiezione in anteprima assoluta de Lo spirito continua di Claudio Paletto.

Il programma completo è disponibile su: www.seeyousound.org