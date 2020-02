Il foehn spinge le temperature verso un caldo record per il periodo: 27 gradi a Pinerolo

Temperature quasi estive si sono registrate oggi a Torino, dove il termometro ha superato i 26 gradi, e Pinerolo, dove ha raggiunto i 27 gradi. Una situazione, spiega Arpa Piemonte, determinata da una saccatura proveniente dalla Scandinavia, che sta convogliando sul Piemonte intense correnti nordoccidentali. Si sono registrate infatti anche raffiche di foehn fino a 160 chilometri orari in quota e oltre 90 chilometri orari nelle vallate alpine e nei fondovalle.

Domani il foehn continuerà a soffiare, estendendosi a tutta la regione, con neve su zone montane e pedemontane nordoccidentali e settentrionali. Sono previste raffiche superiori ai 140 chilometri orari in alta montagna e sui 90-100 chilometri orari sulle pianure. Dal punto di vista delle temperature, invece, ci sarà un deciso calo delle massime, con valori sui 12-18° C sulle pianure, per l'arrivo di aria polare, con le minime che da mercoledì torneranno di nuovo sotto lo zero.