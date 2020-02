Intervento sul controsoffitto della scuola “Disney” di Borgaretto

Questa mattina sono cominciati i lavori sul controsoffitto della scuola materna “Walt Disney” di Borgaretto.

Il Comune di Beinasco ha avviato da tempo un monitoraggio costante di tutte le scuole del territorio, in modo da organizzare e programmare gli interventi di manutenzione necessari nei plessi del territorio. Dopo i lavori nelle scuole Calvino e Vivaldi, sono già state stanziate a bilancio le risorse per il completo rifacimento del tetto della scuola “Walt Disney”, già in programma per i prossimi mesi.

Nel frattempo, per la scuola dell’infanzia di Borgaretto di Largo Montegranero 1 si sono resi necessari dei lavori per eliminare delle infiltrazioni del tetto della sezione D. Un primo intervento puntuale per eliminare il problema è già stato effettuato e l’operazione si concluderà nei prossimi mesi con la posa di una seconda grondaia pluviale.

Questa mattina, lunedì 3 febbraio, sono cominciati i lavori sul controsoffitto delle sezioni A e B, gli alunni sono stati trasferiti temporaneamente in altre aule della scuola e rientreranno nella loro sede abituale entro 15 giorni.

La Beinasco Servizi ha iniziato oggi a preparare gli spazi e l’area cantiere per i lavori, mentre l’intervento della ditta sul controsoffitto è previsto nel weekend, in modo da garantire e non disturbare la frequenza scolastica degli allievi.