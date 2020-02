Moncalieri, danneggia le vetrine dei negozi e una cabina elettrica: arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Moncalieri hanno arrestato nella serata di ieri, domenica 2 febbraio, per danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 51 anni.

Armato di sassi, in strada Genova, si è messo a rovinare alcune vetrine di negozi e a sfasciare una cabina elettrica dell'Enel. I militari lo hanno intercettato e bloccato prima che potesse combinarne altre. Si tratta di un personaggio già noto alle forze dell'ordine per intemperanze passate: è stato portato via a forza dopo che inizialmente si era opposto, tentando di evitare le manette.