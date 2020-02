Rivolta notturna al CPR: mattoni lanciati contro poliziotti e militari, 13 feriti

Ancora una rivolta al CPR di Torino. E questa volta, il bilancio è di 13 persone ferite (undici poliziotti e due militari) dopo i disordini scoppiati nella notte all'interno della struttura di corso Brunelleschi.

Secondo le ricostruzioni, alcuni degli occupanti avrebbero divelto alcuni mattoni prelevandoli da un muro della cosiddetta area viola, una zona che in passato aveva richiesto lavori di manutenzione a seguito di un incendio divampato proprio durante una sommossa. E poi hanno iniziato a scagliarli contro gli uomini delle forze dell'ordine.

La rivolta è arrivata al termine di giornate di protesta di alcuni gruppi anarchici proprio contro i centri: presidi e cortei che sono iniziati venerdì 31 gennaio, alternandosi all'esterno del CPR. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili di questi eventi.



"Basta violenze. Solidarietà agli agenti feriti". A dichiararlo è la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli. "Quella del CPR è una situazione insostenibile, che obbliga le forze dell'ordine ad uno sforzo inaudito e inaccettabile. È evidente che essere l'unico CPR del Nord Italia voglia dire, per i nostri agenti, svolgere un lavoro che per carenza di organico e leggi buoniste non è più dignitoso. Nelle prossime settimane è prevista una visita della Commissione Affari Costituzionali, intanto però chiediamo che gli immigrati coinvolti vengano rimpatriati immediatamente".



E Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale, aggiunge: "Esprimo solidarietà alle forze dell’ordine per l’ennesima aggressione avvenuta questa notte presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di corso Brunelleschi a Torino. È inaccettabile che undici poliziotti e due militari siano rimasti feriti colpiti da mattoni mentre facevano il loro lavoro. Atti come questi sono da reprimere con fermezza. Dietro a queste violenze c'è una regia occulta guidata dalle frange estremiste degli anarchici. Le rivolte presso il Cpr di Torino sono ormai all’ordine del giorno, nessuna tolleranza verso delinquenti e violenti, serve il pugno duro".



“Esprimo la mia piena solidarietà agli uomini delle forze dell’ordine che questa notte sono stati vittime di lancio di mattoni e oggetti durante l’ennesima rivolta avvenuta al CPR di corso Brunelleschi. La situazione è grave e bisogna procedere immediatamente al rimpatrio dei criminali che si macchiano di questi gesti - afferma l’assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca -. È l’ora di dire basta a questa violenza continua, rinfocolata dai centri sociali che sostengono chi aggredisce le forze dell’ordine”.