Embraco, stipendi in 15 giorni e un advisor per cercare nuovi investitori. Sindacati: "Ma bisogna fare presto"

Stipendi in arrivo entro 15 giorni, lo stesso arco di tempo entro il quale il tavolo tornerà a riunirsi, a Roma. Si è concluso con questo impegno il nuovo vertice al Mise sulla vertenza Embraco, alla presenza delle parti sindacali e la società Whirlpool. L’azienda ha manifestato la volontà da parte di Whirlpool Sud America, di nominare un advisor internazionale per intraprendere un nuovo percorso al fine di individuare nuove alternative societarie per dare continuità produttiva al sito di Riva presso Chieri. Inoltre è anche emersa la possibilità di accedere ad un futuro fondo per gestire gli incentivi all’esodo. Il tutto, mentre continua a cercare un nuovo interprete (o più di uno) per recitare la parte in copione di colui che possa dare davvero un futuro e una speranza a circa 400 lavoratori e le loro famiglie.



“L’unica nota positiva dell’incontro odierno è stata la presenza di Whirlpool Latin America e di Invitalia. Gli impegni presi da Whirlpool al tavolo sono lo sblocco degli stipendi e delle tredicesime di dicembre e la presenza entro 15 giorni di un nuovo advisor che avrà il compito di ricercare uno o più possibili soggetti industriali - ribadisce Vito Benevento, della segreteria Uilm Torino -. C’è anche la volontà di approfondire la possibilità di incentivi all’esodo. La situazione resta drammatica e i lavoratori si aspettano l’avvio di un nuovo percorso industriale. Insieme alle istituzioni bisogna trovare dei nuovi strumenti che accompagnino il percorso per i prossimi mesi. Le iniziative continueranno e saranno concordate nei prossimi giorni con i lavoratori”.

Anche Ugo Bolognesi, responsabile ex Embraco per la Fiom di Torino, invita alla prudenza: “Nonostante finalmente si sia seduta al tavolo la Whirlpool Sudamerica, titolare del fondo che garantisce gli stipendi dei lavoratori, la situazione non si è sbloccata. Whirlpool ha chiesto 15 giorni per le retribuzioni, Invitalia altrettanto per presentare l’advisor incaricato della ricerca di nuovi investitori. Invitalia ha anche proposto l’attivazione dei contratti di sviluppo, ma la situazione rimane drammatica. Da parte dei lavoratori c’è grande delusione per il mancato sblocco degli stipendi. Abbiamo chiesto l’attivazione di politiche industriali che portino a produzioni sostenibili in grado di dare un futuro a tutti i lavoratori. Le iniziative continueranno”.