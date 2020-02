L'Orchestra Filarmonica di Torino protagonista di "Spring Time" al Conservatorio

Il mese di febbraio, con il progressivo allungarsi delle giornate e i festosi riti carnevaleschi, segna tradizionalmente il lento risveglio della primavera dal torpore invernale. Per celebrare questo momento di rinascita l'Orchestra Filarmonica di Torino porta tra le mura del Conservatorio Verdi di Torino le musiche di Wagner e Schumann.

Aprirà SPRING TIME l'Idillio di Sigfrido WWV 103, composizione che Richard Wagner scrisse nel 1870 e donò come regalo di compleanno alla seconda moglie Cosima. La prima esecuzione avvenne il giorno di Natale, in cui cadeva anche il trentatreesimo compleanno di Cosima, nella villa di famiglia a Tribschen, nei pressi di Lucerna. L'Idillio di Sigfrido è la trasposizione, in musica, dei sentimenti che animavano Wagner in quel particolare periodo della sua esistenza, che lo vedeva finalmente sereno al fianco di Cosima dopo anni di relazione vissuta in segreto. Non a caso, il compositore definì il 1870 come l'anno più felice.

Il risultato è un brano che, essendo stato composto come regalo e non per essere diffuso, appare fortemente intimo e romantico, carico di riferimenti personali celati tra le note. Ad esempio, uno dei temi che contrassegnano i singoli episodi musicali richiama una antica ninna nanna tedesca - Schlaf, Kindchen, schlafe (dormi, bimbo, dormi) - che Wagner aveva trascritto nel 1868 prima della nascita del figlioletto Siegfried. È anche per questo che fu solo con grande dolore che Wagner, oppresso dai debiti, acconsentì a renderle pubblico l’Idillio di Sigfrido nel 1878.

Di Robert Schumann verranno invece eseguiti Konzertstück in fa maggiore per 4 corni e orchestra op. 86 e la Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore op. 38 La primavera. Il primo è un pezzo da concerto che il compositore scrisse a Dresda nella primavera del 1849 e che considerava “uno dei miei migliori lavori”. Protagonisti assoluti sono i quattro corni, strumento che era divenuto particolarmente in voga grazie alla evoluzone dal corno “naturale” al corno a pistoni, che consentiva una piena copertura della scala cromatica. Il risultato, in Schumann, è un brano che alterna introspezione a momenti brillanti e gioiosi.

La Sinfonia La primavera venne invece scritta nell’inverno del 1841, ma prende questo nome dall'ispirazione che mosse Schumann, colpito da un'ode del poeta Adolf Böttiger, che aveva come incipit “Nella valle si leva la primavera”. Il compositore non diede esplicitamente come nome alla sua prima Sinfonia ma l'aneddoto circolò e ne decretò le sorti. Anche in questo caso, come per Wagner, il brano risente della felice condizione amorosa in cui si trovava Schumann in quel momento della sua vita, subito dopo l'agognato matrimonio con Clara Wieck: l'opera è intrisa della freschezza e della gioia ispirate dalla contemplazione della natura e da una serena condizione esistenziale. Il perfetto saluto all'inverno che muore e all'arrivo della primavera.

A dirigere l'OFT in SPRING TIME sarà il direttore Marco Angius, mentre a dare fiato e vigore ai corni saranno Marco Panella, Gabriele Amarù, Paolo Valeriani, Marco Peciarolo.

Il concerto del 18 febbraio, così come ogni concerto della stagione, verrà aperto dalla lettura, a cura dell'associazione liberipensatori “Paul Valéry” e della Scuola Teatro Sergio Tofano, di un breve ed emozionante testo scritto per l'occasione dal giornalista Lorenzo Montanaro.

SPRING TIME si terrà martedì 18 febbraio alle ore 21 al Conservatorio Verdi (Piazza Bodoni, Torino) e sarà preceduto dalla prova di lavoro in calendario domenica 16 febbraio, dalle ore 10 alle 13, a +SpazioQuattro (Via Gaspare Saccarelli 18, Torino). Non è invece prevista, in questa occasione, la prova generale aperta al pubblico.