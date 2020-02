Teatro Colosseo, in arrivo Negrita e Angelo Duro

Doppio evento, il prossimo fine settimana, al teatro Colosseo.



Sabato 8 febbraio, alle 21, arrivano i Negrita con "La Teatrale: Reset Celebration". Organizza Vertigo. Poltronissima euro 57,50 / poltrona A euro 51,75 / poltrona B euro 46,00 / galleria A euro 46,00 / galleria B euro 40,25. Venticinque anni di carriera e di puro rock 'n' roll. Un traguardo importante che i Negrita hanno scelto di festeggiare con un tour che tornerà sul palco del teatro Colosseo dopo il successo dello scorso maggio. Un vero e proprio show, durante il quale la band toscana proporrà i suoi più grandi successi, senza dimenticare quelle piccole perle nascoste difficilmente, o mai, eseguite dal vivo, e i brani più recenti come I ragazzi stanno bene, presentato lo scorso anno al Festival di Sanremo.

Domenica 9 febbraio, ore 21, lo show di Angelo Duro. Noto per la sua partecipazione al programma televisivo "Le Iene" e per i video virali che spopolano sui social, Duro è pronto a tornare sul palco Colosseo per conquistare nuovamente il suo pubblico dopo il successo della passata stagione.Comico dal carattere iperrealista e controverso, e dall’ironia cinica e imprevedibile capace di far ridere e insieme riflettere, con la sua comicità surreale e legata all'attualità, il comico palermitano porterà in scena "Da Vivo", il suo nuovo esilarante e irresistibile one man show. Poltronissima euro 32,00 / poltrona A euro 29,00 / poltrona B euro 27,00 / galleria A euro 25,00 / galleria B euro 23,00.