Coronavirus, Appendino: "Seguite le indicazioni del ministero della Salute, ma non cadiamo nel tranello della paura" [FOTO e VIDEO]

"Ci sono indicazioni chiare del Ministero della Salute sul coronavirus: invitiamo tutti i torinesi a informarsi e seguirle, ma non cadiamo nel tranello della paura che crea solo muri di diffidenza e psicosi di cui non abbiamo bisogno". È questo l'appello della sindaca Chiara Appendino, che oggi ha pranzato al ristorante Didu di via Cigna 3 a Torino, in segno di solidarietà alla comunità cinese per l'emergenza sanitaria che ha colpito la Cina. Insieme a lei - oltre all'assessore all'Integrazione Marco Giusta - Angelo Wu (associazione cinese e italo-cinese di Torino), Chen Ming (Angi associazione nuova generazione italo cinese Torino), Wang Hong Xia (Aida associazione donne amiche italo cinese), Gu Ailien (Associazione Zhisong), Gianni Wang (Associazione commercianti e imprenditori) e l'associazione degli studenti e studiosi del Politecnico di Torino (cssa.Polito).