Burrasca di vento a 200 km all'ora tra il Piemonte e la Valle d'Aosta

Burrasca di vento sulle Alpi: all'alba di oggi, tra Piemonte e Valle d'Aosta, le raffiche hanno sfiorato i 200 km orari. Il record nel Gran Paradiso, alla Gran Vaudala, 3.272 metri di altitudine nelle Alpi Graie: l'anemometro di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato 199,8 kmh.

Venti burrascosi anche sulle "montagne olimpiche": sul monte Fraiteve, tra Sestriere e Cesana, 151 kmh; in Valle di Susa 126 kmh a Giaglione (Torino); nel Verbano-Cusio-Ossola 91.8 kmh sul Mottarone. Vento fortissimo anche nel Cuneese - 106 kmh al Colle della Lombarda, a Vinadio - e nell'Alessandrino, al confine con la Liguria: 83.9 kmh a Cabella Ligure. In pianura raffiche a 75 kmh a Pinerolo (Torino), 68.8 a Villanova Solaro (Cuneo).

All'aeroporto di Caselle, vento a 54 kmh. La burrasca dovrebbe acquietarsi solo domani. Ancora caldo anomalo in pianura: alle 9.30 nel centro di Torino il termometro aveva già superato i 16 gradi (ieri massima 26.6). In montagna, invece, quota neve in brusco calo, da 1.700 a 700-800 metri.