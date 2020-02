Dramma a Baldissero, muore mentre prende la parola a un dibattito Giuseppe Cerchio, politico di lungo corso

Dramma nella serata di ieri a Baldissero Torinese. Si stava tenendo un dibattito sul tema della sicurezza quando, al momento di prendere la parola, si è sentito male ed è morto Giuseppe Cerchio, 77 anni, politico di lungo corso sulla scena torinese e piemontese.

Inutili i soccorsi di un medico che in quel momento era presente in sala, al centro comunale del Paluc, in strada del Pino 1. Cerchio era nato nel 1942 a Moncalieri e nella sua carriera aveva ricoperto ruoli di rilievo, prima tra le fila della Democrazia Cristiana e poi nel Popolo delle Libertà.

Era stato capogruppo in consiglio comunale a Chieri, ma anche consigliere regionale (ricoprendo anche i ruoli di assessore e vicepresidente) e consigliere in Provincia di Torino, anche qui ricoprendo ruoli di responsabilità.