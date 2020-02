Nel trentennale della riunificazione delle due Germanie, Off Topic ospita "I giorni della storia"

Nel 2020 ricorre il trentennale della riunificazione delle due Germanie e a questo importante anniversario è dedicato l’appuntamento del 6 febbraio della rassegna I giorni della Storia: un progetto di The Goodness Factory e Cubo Teatro in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonteche prevede vari appuntamenti negli spazi dell’hub OFF TOPIC che hanno come focus l'inclusività sociale, il rispetto dei diritti umani, la parità di genere e il rinnovo della memoria.

TITO.fragments / Berlin Fall, che vuole essere uno strumento per riflettere sulla rinascita della Germania unita, prodromo della stipula del Trattato di Maastricht e dell’affermarsi di una vera cultura europea, prevede vari momenti distinti ma strettamente connessi che si svolgeranno tutti nella cornice contemporanea di OFF TOPIC.

Ore 18.30: Finissage mostra (Sala Elle- Ingresso gratuito senza prenotazione). La serata sarà l’ultima occasione per visitare la video-mostra "TITO.fragments / Die Reise"dedicata alle rovine d’Europa, con immagini e suoni realizzati durante il viaggio di Tito tra la Germania e la Polonia. Le foto, scattate da Vittorio Mortarotti, in collaborazione con Camera Centro Italiano per la Fotografia, raccontano un’Europa in rovina, in cui gli oggetti storici sono sommersi dalla natura e dalla comunicazione capitalista di massa.

Ore 22.00: Performance (Cubo - Posti limitati. Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite https://titofragmentsberlinfall.eventbrite.it). Una performance di musica live, video-arte e fotografia dedicata alla storia contemporanea dopo trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino. Le musiche dal vivo sono di Ivan Bert (responsabile del progetto sonoro), Marco Benz Gentile e Mario Conte; i visual in video mapping sono di Riccardo Franco Loiri (Akasha Visual Art) e le fotografie di Vittorio Mortarotti. La perfomance fa parte del progetto Tito – Rovine d’Europa vincitore del Bando Ora!_Produzioni di Cultura Contemporanea della Compagnia di San Paolo, èun format capace di intercettare tematiche legate alle rovine del nostro tempo, di modularsi in base al racconto e allo spazio di allestimento e di trasformare il luogo di rappresentazione in un muro immersivo: un muro pronto a crollare, dove vivono le proiezioni sonore e visive degli orrori e delle vicende della nostra storia recente. Il materiale sonoro e visivo che compone i Fragments è il risultato di un viaggio che l’ensamble di artisti di Cubo Teatro ha fatto nel 2019 fra la Germania e la Polonia, con tappe a Berlino, Teufelsberg, Beeliz, Weimar, Buchenwald, Dresda, Stare Jarozowice, Varsavia e Inowlodz.

Ore 23.00: Live Sets. Al termine della performance, fuori dalla rassegna “I giorni della Storia”, il Cubo di OFF TOPIC ospiterà 3 Live Sets con sonorità techno/industrial a cura di 3 artisti emergenti della scena underground torinese: Lou Nime (23.30), Rast (00.30) e RVSSIA (01.30) che guideranno i presenti in un viaggio notturno tra le Rovine d’Europa. Ingresso 5€, biglietti acquistabili direttamente in cassa la sera stessa.

Gli artisti: Lou Nime inizia il suo percorso solista nel 2017 con l'uscita del primo EP Il Diario del Camaleonte. Partendo dal noise e dalla psichedelia, si evolve nell'elettronica verso sonorità IDM e techno, passando dalla chitarra ai sintetizzatori. Ha condiviso i palchi con artisti italiani e internazionali del calibro di Alberto Almas, Dirty Fences, New Candys e Parrish Smith.

Rast è il progetto di Alberto Veronese, classe 1996, torinese, musicofilo dalla nascita. Veronese si approccia alla musica elettronica dall'adolescenza militando nel collettivo Entrophi. Nel 2018 dà vita al duo di elettronica e sax Our Music Sax. Studia musica elettronica al conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

RVSSIA è un sound designer e cinema engineer che concentra la propria ricerca sull'evoluzione del suono. Producer e live performer di ritmi frenetici ed elettrici, suona ispirandosi ai rumori post-industriali di Torino.

Dopo il finissage e prima della performance, dalle 20, il pubblico potrà cenare al Bistrò di OFF TOPIC (Prenotazione tavoli consigliata: bistro@offtopictorino.it; +39 011.060.17.68; whatsapp: 379.1039198) con un menù ispirato alla libera interpretazione dei piatti tipici del Bel Paese. Con prodotti che ogni giorno arrivano freschi da Campania, Toscana, Puglia e Sicilia e che si uniscono ai più caratteristici prodotti piemontesi per fondersi in un’offerta gastronomica che prende ispirazione dalle cucine e dalle tradizioni di molti territori: diversi ma inaspettatamente complementari.