Polpi, granchi e pesci in corsia: un volto nuovo per la Pediatria del Regina Margherita grazie a Forma e alle donazioni della gente [FOTO E VIDEO]

Una nuova veste per rendere l'ospedale un luogo non solo di piccoli e grandi eroi (a seconda che portino il pigiamino o il camice), ma anche una cornice più accogliente e meno stressante durante le cure. È con questo spirito che è stato inaugurato oggi il reparto di Pediatria del Regina Margherita ripensato e ridisegnato grazie al contributo di Fondazione Forma.

L'impegno complessivo è stato di circa 100mila euro, con cui sono state allestite con mobili nuovi dieci camere di degenza, la sala medica, la reception e altri spazi comuni. Il tutto è stato poi decorato e rimodellato sul tema del mare, ecco perché da tutte le pareti spuntano (e vegliano sui piccoli pazienti) creature come pesci, granchi, aragoste e polipi. E anche qui, intanto, si fa il massimo per farsi trovare pronti in caso di necessità: se dovessero manifestarsi casi di Coronavirus (o anche solo sospetti), sono già pronte nove stanze a pressione negativa che permetterebbero il perfetto isolamento del paziente coinvolto.

"È incredibile la solidarietà e la vicinanza delle persone - commenta Antonino Aidala, presidente di Forma - e grazie alla loro generosità abbiamo potuto rendere più bello il reparto di Pediatria, scegliendo un tema conduttore che potesse rasserenare e accompagnare i piccoli pazienti anche nei momenti più difficili". "Questo è però il presente - aggiunge - il futuro sarà invece la ristrutturazione completa del reparto di Nefrologia, Gastroenterologia e Trapianti d'organo". Proprio il progetto sostenuto di recente con il raduno dei Babbi Natale.

"Siamo una comunità che vive qui 24 ore su 24 e che esiste spinta dalla lotta e dalla speranza - sottolinea Marco Spada, direttore del reparto di Pediatria - ed è bello poter sentire la vicinanza e il supporto della gente".

A rappresentare la Regione, l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano: "Medici e infermieri trattano il Regina Margherita come fosse una famiglia. Anche per questo, come dimostrato di recente, la giunta ha deciso di lasciarlo fuori dal Parco della Salute, mantenendo la sua unicità". E sottolinea: "Il supporto delle risorse private si dimostra ancora una volta importante per una Sanità eccellente, ma che spesso ha problemi di risorse. All'interno di regole certe, il privato può essere davvero positivo e l'assessore Icardi sta andando in quella direzione".