Cos'è il coronavirus, quali sono i sintomi e come si trasmette: nelle farmacie di Torino e provincia si fa informazione

Che cos'è il coronavirus, quali sono i sintomi principali (febbre, tosse, difficoltà respiratoria, nei casi più gravi polmonite e sindromi), come si trasmette, come prevenirlo (al momento non esiste terapia, ma a scopo cautelare lavare le mani ed evitare di mangiare carne cruda). Sono queste alcune delle indicazioni contenute in una locandina, affissa nelle oltre 700 farmacie di Torino e provincia, contenente "indicazioni utili per conoscere la nuova malattia provocata dal Coronavirus isolato in Cina e adottare i più adeguati comportamenti igienico-sanitari volti a prevenire e contrastare la diffusione del virus".

I cittadini che entreranno nelle farmacie torinesi troveranno inoltre materiale informativo di approfondimento sulla malattia, basato sulle indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

“Anche in questa occasione le farmacie sono in prima linea per la tutela della salute pubblica – afferma il presidente di Federfarma Marco Cossolo - mettendo a disposizione delle Istituzioni la propria rete capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale e la professionalità dei farmacisti che vi operano”.

Sempre oggi hanno preso il via oggi, nell'ambito delle misure di prevenzione dell'epidemia da Coronavirus, i controlli sanitari su tutti i voli internazionali in arrivo presso l'Aeroporto di Torino. Per disposizioni di legge, come in ogni aeroporto italiano, tutti i passeggeri e gli equipaggi in arrivo con voli internazionali saranno dunque sottoposti al controllo della temperatura corporea.

Ad effettuarli sarà il personale della Sanità Aerea e personale del Sistema di Emergenza 118 tramite termometri a infrarossi con rilevazione frontale.