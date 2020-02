Grande paura oggi pomeriggio ad Avigliana, dove un ragazzo di 12 anni, a causa di una reazione allergica da puntura di insetto, ha accusato una crisi respiratoria.

Per sua fortuna in Val Susa sono giunti in elicottero i soccorritori del 118, che con un'automobile dei carabinieri hanno poi raggiunto l'adolescente a cui è stata praticata un'iniezione di cortisone che gli ha salvato la vita.