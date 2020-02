Transitando in corso Lombardia angolo via Foglizzo, alcuni agenti della polizia municipale hanno notato un autocarro il cui conducente e la persona che l'accompagnava erano intenti alla vendita su area pubblica di rotoli di carta assorbente.

L'attività non è risultata regolare perché senza autorizzazione e per questo motivo è scattata una sanzione di 5.164 euro e i 216 rotoloni di carta assorbente sono stati posti sotto sequestro. Anche l'autocarro è stato sanzionato per sosta irregolare.