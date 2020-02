Torino, in via Po arriva il quotidiano sospeso: “Regalate l’informazione a chi non può permettersela”

Cultura. Informazione. Generosità. Sono questi i tre capisaldi dell’iniziativa "il quotidiano sospeso" lanciata da Maria Barberio, titolare dell’edicola di via Po angolo via Sant’Ottavio. A partire da questa mattina infatti, fuori dalla sua attività campeggia un curioso cartello: “Parte il regalo all’informazione e alla cultura per chiunque ne abbia desiderio e non possa permetterselo, vi aspetto”.

L’iniziativa prende spunto dall’idea del caffè sospeso, nato nella seconda guerra mondiale, quando le persone erano solite pagare due caffè al bar, nonostante ne avessero consumato soltanto uno, per offrilo a qualcuno che non poteva permetterselo. Di fatto, lo spirito e le regole sono esattamente gli stessi. "Voglio offrire l’informazione all'umanità", spiega orgogliosa la signora Barberio. "Chiunque voglia pagare un quotidiano per qualcuno che non può permetterselo, magari a causa di un momento di crisi economica, da oggi può farlo".

Il quotidiano sospeso stimola peraltro una riflessione: il valore dell’informazione e la forza della cultura sono due aspetti fondamentali della vita quotidiana. Per questo motivo, a partire da oggi, chiunque volesse lasciare un giornale di qualsiasi genere in dote a persone terze, potrà farlo recandosi dalla signora Maria. La speranza, ovviamente, è che in tanti partecipino sia a livello di offerte che di domande. "E’ un progetto che non so come si evolverà - conclude la titolare dell’edicola di via Po 51 - di certo mi auguro possa dare i suoi buoni frutti".