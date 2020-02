Al via la nuova call di Hangar Point

È aperta fino al 28 febbraio la nuova call di Hangar Point, il servizio di affiancamento per i progetti culturali realizzato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. Il progetto, ormai al suo quinto anno di vita, si è consolidato e si conferma strategico per l’Assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte.

Hangar Point mette in campo un programma di affiancamento professionalizzante per le 15 organizzazioni culturali che verranno selezionate. Per la call 2020 un’importante novità: diventano otto i mesi di affiancamento (nelle edizioni precedenti erano sei). Per i primi quattro, i soggetti avranno accesso a un percorso di sostegno curato da un team di esperti e miglioreranno le proprie competenze e conoscenze in project management, comunicazione strategica, consulenza aziendale, fundraising, ma anche in audience development per imparare ad allargare e differenziare i target di pubblico, strategie di innovazione per individuare prodotti, strumenti e metodologie che aiutino a innescare processi innovativi, e marketing territoriale per riconoscere e valorizzare le potenzialità che possono contribuire allo sviluppo del proprio territorio. Nei successivi quattro mesi, le realtà usufruiranno di un servizio di monitoraggio, in costante dialogo con gli esperti di Hangar.

"La volontà di estendere il programma di affiancamento - dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo - nasce da una richiesta delle organizzazioni culturali stesse che considerano importante mantenere un legame che duri più a lungo con il team di Hangar; d’altro canto la possibilità di seguire le organizzazioni per un tempo maggiore offre la possibilità alla squadra di vedere con i propri occhi i primi risultati del lavoro svolto con le organizzazioni".

Il bando è rivolto ad associazioni legalmente costituite, fondazioni, associazioni di promozione sociale, Ong, Onlus, cooperative e cooperative sociali, imprese sociali e start up innovative a vocazione sociale iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese ma anche a enti pubblici, con le loro biblioteche, i musei civici o con progetti culturali. Le candidature per Hangar Point dovranno essere inviate entro il 28 febbraio tramite posta elettronica certificata (PEC) alla mail hangarpiemonte@pec.it

"L'importante ruolo svolto sul panorama culturale da Hangar – dichiara Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte - consentirà sempre di più una diffusione omogenea delle competenze culturali sul territorio del Piemonte. Le imprese culturali rappresentano oggi un panorama economico sempre più ampio e diffuso. Proprio attraverso questi contributi formativi la Regione Piemonte, tramite la società interna Piemonte dal Vivo, vuole dare la possibilità ad associazioni, cooperative, musei ed enti locali di ampliare la propria conoscenza manageriale e le capacità di comunicazione, volte soprattutto ad incrementare il proprio pubblico".

Hangar Point, insieme a Hangar Lab – un programma di laboratori diffusi su tutto il Piemonte– fa parte di Hangar Piemonte che ha come scopo quello di diffondere la cultura progettuale e potenziare le capacità di ciascuno di prendere decisioni strategiche. Si possono scoprire tutti i dettagli e le opportunità vistando il sito www.hangarpiemonte.it