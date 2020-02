Doppi incarichi a Collegno, Garruto vicepresidente di Ali Piemonte

" La scelta di Federico Borgna - ha commentato Casciano - è una garanzia di progresso e innovazione per le sue capacità politiche e come segno di congiunzione tra il torinese e le altre province ".

Un cambio di testimone che porta con sé un nuovo incarico per Francesco Casciano, che si occuperà del coordinamento a livello nazionale dei temi legati alla mobilità sostenibile e della ciclabilità. Una soddisfazione in più per Collegno, che si somma anche all'elezione di Antonio Garruto , vicesindaco della città, e ora nuovo vicepresidente di Ali Piemonte.

“Il “fare gentile“ che è il titolo congresso regionale del Piemonte ma anche del prossimo congresso nazionale Ali, rappresenta in modo perfetto il lavoro che gli amministratori locali sono chiamati a svolgere nel fornire risposte concrete ai problemi dei cittadini - ha dichiarato Antonio Garruto -. Nel fare , si sperimenta la capacità di essere riformisti , di innovare e costruire azioni concrete sui temi locali , per semplificare e sbloccare gli investimenti sostenendo un modello di sviluppo green che rappresenti una leva fondamentale per la crescita del nostro paese. Su questi temi c’è bisogno di luoghi di elaborazione e confronto che possono trovare in ALI Piemonte che è un Associazione di Comuni, Province, Regioni, Unioni Montane, Consorzi ed ogni altra forma di articolazione degli Enti Locali uno strumento concreto che ha come obiettivo la crescita del sistema delle Autonomie Locali. Al lavoro quindi con “fare gentile”.