PMI e innovazione: la crescita esponenziale è possibile solo adottando nuove strategie di impresa

Le imprese italiane di tutte le dimensioni investono sempre di più in innovazione e su questo sono concordi tutti gli studi e le ricerche più recenti. L’innovazione è spesso associata all’introduzione di nuove tecnologie e nuovi strumenti in azienda. Non è però sufficiente dotarsi degli strumenti, quello che fa davvero la differenza in una organizzazione e consente all’azienda di fare il vero balzo quantico è la cultura dell’innovazione. Un approccio che non può riguardare un solo settore, per esempio il reparto IT, o peggio essere affidato al fornitore esterno. Per essere efficace, la trasformazione deve investire tutte le strategie dell’azienda, innovandole profondamente e coinvolgendo ogni singola persona che partecipa alla vita d’impresa. Solo in questo modo è possibile far sì che tutti concorrano a migliorare l’efficienza e i risultati di business.

Innovare le strategie di impresa significa essenzialmente diffondere internamente una nuova cultura, introducendo processi e modelli organizzativi, dalla produzione alle vendite, finanche alla finanza d’impresa, capaci di reagire velocemente al cambiamento che avviene in modo sempre più rapido.

Per farlo, le imprese devono guardare oltre i confini aziendali, ispirandosi e collaborando non solo con attori esterni come centri ricerca e startup, ma anche guardando ad altri imprenditori che hanno già affrontato le stesse sfide e risolto gli stessi problemi.

Confrontarsi con altri imprenditori, comprenderne il mindset, ascoltarne le esperienze diventa la chiave per affrontare con successo i problemi della propria azienda, perché consente di risparmiare tempo e risorse che andrebbero impiegati nella sperimentazione di soluzioni e strategie che potrebbero non essere risolutive o addirittura fallimentari. “I vecchi modi di fare impresa - commenta Gianluca Massini Rosati, fondatore di Soluzione Tasse e Xriba e promotore di Quantico Business Community , il primo club di imprenditori che condividono questa visione improntata alla collaborazione, - non bastano più. Mentre in passato era sufficiente crescere in modo graduale, oggi bisogna puntare a una crescita rapida, fatta di balzi quantici. il confronto con un network di imprenditori che hanno già trovato soluzioni a problemi comuni e competenze e strumenti da condividere diventa un fattore fondamentale per il successo di un’azienda. Solo così anche nel nostro Paese può nascere una nuova cultura aziendale, in cui l’imprenditore non è più l’uomo solo al comando, ma condivide sfide e opportunità con altri come lui. Questo è quello che intendiamo con imprenditore quantico”.

Quantico Business Community è un network di imprenditori, per ora aperto a sole 500 imprese ma che in futuro ne accoglierà fino a 5 mila, che consente alle aziende di entrare in contatto tra loro dal vivo e online, condividendo idee, iniziative e progetti e sviluppando partnership di valore.