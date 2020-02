Monopattini elettrici, Rosso-Maccanti-Rotelli: “Risoluzione unitaria recepisce la nostra richiesta di sicurezza nelle strade”

“Alla fine ha prevalso il buon senso. Siamo riusciti ad ottenere grazie alla nostra risoluzione del centrodestra che la maggioranza riabbracciasse in materia di equiparazione tra monopattini e velocipedi la cultura della sicurezza. Tutta la Commissione Trasporti ha approvato infatti una risoluzione unitaria, scritta a quattro mani da giallorossi e centrodestra ma dove è chiara l’idea che tutta la mobilità, anche la nuova mobilità, deve rispettare delle regole che mettano in sicurezza tutti gli utenti della strada, soprattutto i più deboli. La risoluzione prevede su nostra richiesta che si promuova la mobilità sostenibile e le regole base per un corretto utilizzo dei dispositivi che ne fanno parte; che nell’ambito delle iniziative di sharing si individuino soluzioni per assicurare che la sosta dei mezzi, così come per i velocipedi, avvenga nel rispetto del diritto alla circolazione e della sicurezza di tutti gli utenti della strada. Abbiamo anche ottenuto che si valuti di introdurre una età minima per l’utilizzo di questi veicoli e di studiare le dotazioni minime per la circolazione, in particolare per quella notturna. Ecco, questi impegni, dimostrano come il centrodestra non sia mai stato contrario all’utilizzo della mobilità elettrica, anzi. Vogliamo solo che ci siano regole che assicurino a ogni utente della strada pari dignità e pari sicurezza. Proprio per questa ragione abbiamo ottenuto che la Commissione Trasporti inizi un ciclo di audizioni, una sorta di indagine conoscitiva, sulla micro mobilità elettrica, per coinvolgere tutti gli ‘attori’ in campo e riuscire a legiferare in modo consapevole e non ‘a botte’ di emendamenti dentro a leggi di bilancio. Ora la palla passa al Governo; verificheremo infatti che metta in pratica questo atto di compromesso che siamo certi potrebbe portare finalmente chiarezza nelle regole del codice della strada dopo mesi di colpevole incertezza". Ad annunciarlo in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, primo firmatario della risoluzione che prevedeva la sospensione dell'equiparazione monopattini-velocipedi, la deputata della Lega Elena Maccanti e il deputato Mauro Rotelli di Fratelli d'Italia.