Valle (Pd): "Verso una nuova legge che agevolerà il commiato al defunto"

“Nella seduta di oggi, la Commissione Bilancio del Consiglio regionale ha liberato all'unanimità per l’esame dell’Aula il testo unificato delle proposte di legge che modificano la legge 15/2011 in materia di disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” spiega il Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle, primo firmatario della proposta di legge n. 5.

“Le modifiche – conclude Valle – agevoleranno, attraverso il superamento di alcune difficoltà burocratiche legate a una normativa vetusta, la possibilità per le famiglie di dare l'ultimo commiato al defunto in casa o presso le case del commiato che stanno aprendo sul territorio, nel caso in cui il decesso avvenga in ospedale, in linea con quanto già avviene in Emilia Romagna e Lombardia”.