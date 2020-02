Nuovo centro unico di prenotazione dell'Asl Città di Torino

Da lunedì 27 gennaio 2020 é attivo presso l'ASL Città di Torino il nuovo numero verde 800.000.500 dedicato al Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale, dal quale si possono prenotare, modificare, cancellare visite specialistiche ed esami diagnostici del Servizio Sanitario Nazionale e di libera professione, con chiamate gratuite sia da rete fissa che da cellulare.

Il servizio è attivo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, escluse le festività nazionali.

Il CUP Regionale, già operativo presso l’AO Ordine Mauriziano di Torino e AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano e presso le ASL di Biella, Novara e Verbano Cusio Ossola, consente una più ampia offerta di Strutture ospedaliere ed ambulatoriali, sia della Sanità Pubblica che della Sanità Privata convenzionata, che a regime coinvolgerà tutto il Piemonte.

Nella settimana dal 27 al 31 gennaio 2020, con l’ingresso dell’Asl Città di Torino nel Call Center regionale, il numero di telefonate è più che raddoppiato rispetto alla settimana precedente.

CALL CENTER REGIONALE Telefonate arrivate Settimana dal 20 al 24 gennaio 15514 Settimana dal 27 al 31 gennaio 32385

Il tempo medio di attesa, prima di parlare con l’operatore, è stato alto nei primi giorni della settimana:

- martedì: 7 minuti e 44 secondi

- mercoledì: 5 minuti e 40 secondi

- giovedì: 4 minuti .

nerdì il tempo medio di attesa è stato di circa un minuto.

Nel corso del fine settimana sono arrivate al Call Center regionale 1094 telefonate nella giornata di sabato e 525 la domenica.

Alla data del 31 gennaio 2020 l’App “Cup Piemonte” è stata scaricata da 9471 utenti, per un totale di 466 prenotazioni (dal 27 al 31 gennaio).

“Il Call Center regionale per l’Asl Città di Torino è partito. La prima settimana è stata caratterizzata dalla messa a punto del sistema, con tempi medi di attesa in via di miglioramento e con un apprezzamento delle nuove tecnologie da parte dei cittadini, dimostrato dall’elevato numero di App scaricate. – dichiara il dott. Carlo Picco, Commissario dell’ASL Città di Torino - Stiamo monitorando costantemente tutti i dati di attività del Cup Regionale, al fine di apportare gli eventuali correttivi si rendano ancora necessari per offrire agli utenti il miglior standard possibile”.