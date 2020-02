Torinese colto da malore mentre assiste al Festival: le sue condizioni non sono gravi

Un uomo, originario di Torino, è stato colto da malore all’interno del Teatro Ariston di Sanremo. È successo nella notte, quando la diretta Rai del Festival stava volgendo al termine.

L’uomo ha accusato un importante dolore toracico. Visti i sintomi, che potevano far presagire ad un infarto, è stato predisposto l’intervento dell’equipe sanitaria del 118, in questi giorni presente in massa sia all’interno dell’Ariston, che nella città.

I sanitari sul posto hanno compiuto la prima valutazione dell’uomo colto da malore. Poi hanno deciso di trasferirlo d’urgenza in ospedale, in regime di codice rosso, di massima gravità.

Le sue condizioni inizialmente sembravano molto critiche. In ospedale l’uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, che – a dispetto degli iniziali sospetti – hanno escluso che si trattasse di infarto.

Impeccabile la gestione dell’intervento da parte del sistema 118, che ha garantito sia la rapida evacuazione dell'uomo dall'Ariston, che poi il successivo arrivo in ospedale nel minor tempo possibile.