Al Sermig incontro con Franco Leoni Lautizi, sopravvissuto alla strage di Marzabotto

Franco Leoni Lautizi oggi ha 80 anni. Ne aveva meno di 6 quando nel 1944 a Marzabotto le SS tedesche gli uccisero la mamma incinta e la nonna. Lui stesso fu mitragliato e si salvò miracolosamente in quella che viene ricordata come la strage nazifascista più grave avvenuta in Italia durante la seconda guerra mondiale.



Franco non ha mai dimenticato e da anni incontra i giovani per portare la sua testimonianza di pace. Lo farà anche all'Arsenale della Pace lunedì 10 febbraio a partire dalle ore 18,45 in un incontro promosso dal Sermig e dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra in occasione della 3°Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. Franco Leoni Lautizi dialogherà con giovani e adulti sul tema " tempo di pace".



L’Università del Dialogo è lo spazio di formazione permanente del Sermig. Inaugurato il in Vaticano alla presenza di Giovanni Paolo II, vuole offrire strumenti di riflessione per affrontare le grandi sfide dell'esistenza nel segno della speranza. Negli ultimi anni, l’Università ha ospitato figure di ogni orientamento, credenti e non credenti, nel campo della cultura e dei media, dell’economia e della politica, della solidarietà e dell’arte. Ad ascoltarli altri adulti e, soprattutto, i giovani.