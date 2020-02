Coronavirus, Omeopatia e fake news in medicina

Da tempo, ormai, si dibatte sul tema dell’efficacia dell’omeopatia, nonostante questa sia esclusa dalla scienza, il che, spesso, lascia numerosi dubbi ai cittadini che si ritrovano disorientati.

A questo si lega, più in generale, il tema delle fake news in ambito medico che, spesso, possono anche portare a scelte terapeutiche completamente errate. Per questo motivo, il Centro Medico Diagnostico di Torino (CeMeDi), struttura del gruppo sanitario Lifenet Healthcare, ha deciso di organizzare un incontro aperto al pubblico proprio su questo tema.

Inoltre, a fronte degli ultimi fatti recenti, si parlerà anche di Coronavirus.



Per questo, è stata organizzata la tavola rotonda dal titolo “Omeopatia e fake news in medicina” che si terrà il prossimo 11 febbraio a partire dalle ore 17 presso CeMeDi in Corso Massimo D’Azeglio 25 a Torino.

Parteciperanno in qualità di relatori:

Daniele Banfi, giornalista scientifico, Fondazione Umberto Veronesi e La Stampa

Roberto Burioni, professore Università San Raffaele, direttore scientifico Medical Facts

Gianni Nardelotto, CEO CeMeDi

Modererà: