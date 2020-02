Grace Jones a Torino per il Todays Festival

Torna per la sua sesta attesa edizione Todays, Festival a Torino dal 28 al 30 agosto 2020. Si conferma come uno dei festival italiani più raffinati e irrinunciabili della stagione, con una line up ambiziosa, capace di mescolare icone storiche nell'olimpo dei più grandi e nuove eccellenze internazionali proiettate al futuro.

La prima ospite confermata in concerto a Todays Festival sarà Grace Jones. La più grintosa, ribelle e travolgente cantante, modella, attrice, musa leggendaria, e vulcanica icona di stile della musica e della cultura pop che rivive oggi più che mai, sarà in una esclusiva unica data italiana per il suo concerto-evento che si preannuncia già storico, solo a Torino venerdì 28 Agosto a Todays Festival. Trent'anni fa aveva detto: "Sono la donna di domani!". Quindi di sempre.

E oggi, forse ancora più di ieri, Grace Jones è una scatenata forza della natura, alla quale tutto è permesso.