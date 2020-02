Nuovo ospedale di Venaria: nasce la linea VE2 per il polo sanitario

Nasce la linea VE2, per servire il nuovo ospedale di Venaria Reale. Da mercoledì 12 febbraio sarà in servizio su un percorso circolare, che nasce per collegare il territorio cittadino con il nuovo polo sanitario di via Don Sapino destinato a riunire in un unico spazio i servizi amministrativi e sanitari oggi dislocati su più sedi.

Di seguito il tracciato della linea VE2: dal capolinea unico presso il nuovo polo sanitario di via Don Sapino prosegue per via Torino (Collegno), via Petrarca (Venaria), via Puccini, via Guarini, via Da Vinci, via Leopardi, corso Papa Giovanni XXIII, via Iseppon, via Palestro, via Sauro, via Verdi, via Barbi Cinti, corso Macchiavelli, via Don Sapino (capolinea).

In passato il problema del mancato collegamento, con in mezzi pubblici, nuovo ospedale di Venaria era stato denunciato dai sindacati e rilanciato dai consiglieri regionali del M5S, Francesca Frediani, e di LUV, Marco Grimaldi.