Inizia alla grande il 2020 per il cantautore Andrea Giraudo con tre tappe live di successo

Un 2020 che si apre con grandi appuntamenti e importanti successi, quello del cantautore piemontese Andrea Giraudo





Il bluesman piemontese pianista e cantautore si è infatti esibito in quattro tappe, particolarmente simboliche per la musica.

Il primo live dell'anno è stato a gennaio al celebre locale 'Diavolo Rosso' di Asti quindi a febbraio sono seguiti la sede del 'Club Tenco' a Sanremo, il live club ‘Na Cosetta di Roma' e infine in questi giorni al centro della Kermesse sanremese con uno speciale show case a 'Casa Sanremo'.

