Immagine dei passati presidi per la vertenza Manital Idea

In merito all'articolo pubblicato il 4 febbraio, si precisa che la società di cui è stata dichiarata l'insolvenza è "la spa Manital Idea, con sede in Ivrea, che è ente diverso ed autonomo da noi e con una ragione sociale composta, “Manital Idea”, diversa dalla nostra semplice, "Manital" corrente in Gavardo (BS), iscritta al REA della Camera di Commercio di Brescia al n. 328155".

Ci scusiamo con la società per l'errore