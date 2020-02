Vendeva yogurt in contenitori che prima tenevano vernice, denunciato dai vigili titolare di un kebab in via Nicola Fabrizi

Gli Agenti del IV Comando San Donato/Campidoglio/Parella della Polizia Municipale Torino hanno effettuato un controllo presso un'attività artigianale di vendita pizza e kebap in via Nicola Fabrizi.

Nel magazzino del locale, all'interno di un frigorifero, insieme ad altre materie prime utilizzate, sono stati trovati due contenitori da dieci litri in plastica, che precedentemente contenevano vernice, ricolmi di salsa allo yogurt.

Questi contenitori, evidentemente, non risultavano essere ad uso alimentare e sono stati posti sotto sequestro giudiziario e il titolare dell'esercizio, cittadino di nazionalità egiziana 32enne, è stato indagato perché impiegava per la preparazione di alimenti sostanze in cattivo stato di conservazione.