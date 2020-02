Scontrino elettronico, a Torino un'azienda su due vede rosso. E una su dieci valuta addirittura di chiudere

Tristezza e preoccupazione in vetrina, con la spada di Damocle dello scontrino elettronico: è questo il giro di boa del mondo del commercio torinese, alle prime settimane del nuovo anno.

L'effetto più diretto è il calo, per non dire un crollo, di oltre 3000 attività del terziario in soli 12 mesi sul territorio di Torino (quasi 2000 i negozi), accompagnato dai numeri congiunturali di fine 2019 e 2020 che non lasciano presagire nulla di buono, a cominciare dalla fiducia. "Il Natale non è stato all'altezza delle aspettative - punta il dito Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e provincia - anche a causa di fenomeni come il black friday. E anche il nuovo anno registra un calo di ottimismo tra gli operatori: è un termometro molto efficace, perché di solito quello di fine anno è il periodo più votato alla speranza, per quanto riguarda consumi e affari".