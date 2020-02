No al bullismo, fino a domenica illuminazione speciale della Mole

Anche il Gruppo Iren partecipa alla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

In particolare la multiutility promuoverà la manifestazione “Per non perdersi nel mare della comunicazione”, il weekend di incontri ed eventi organizzati a Torino per sensibilizzare il pubblico su questo delicato argomento, proiettando per tre sere (da venerdì a domenica) il logo dell’iniziativa sulla Mole Antonelliana, che per l’occasione sarà illuminata di colore blu.

Attraverso MoleCam, la nuova app gratuita realizzata dal Gruppo Iren, si potranno scattare foto e realizzare video della Mole decorata dalla speciale illuminazione