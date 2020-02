Tutti i colori della famiglia in mostra al Centro di documentazione pedagogica di Torino

Quali sono i colori che descrivono davvero un individuo? Non è certo il colore della pelle a distinguere le persone, tantomeno a definire fantomatiche “razze” che non trovano alcun fondamento scientifico.

È questo l’argomento della mostra che venerdì 14 febbraio alle 17 sarà inaugurata nel Centro di documentazione pedagogica della Città di Torino, in corso Francia 285: “Una famiglia, tutti i colori”, promossa dall’associazione Mamme per la pelle è una grande mostra fotografica contro il razzismo.

Il fotografo newyorchese Tom Watson ha realizzato 65 scatti che rispondono tutti insieme alla domanda “Di che colore è la tua famiglia?”, con incursioni grafiche di Francesco Guerrera. “Un itinerario che vuole essere un inno alla multiculturalità, al colore come elemento di ricchezza, come esemplificazione degli innumerevoli punti di vista che possono essere contemplati in una sola esistenza. Protagoniste sono le mamme adottive italiane e i loro figli, provenienti da ogni angolo del globo”, spiegano le organizzatrici.

All’inaugurazione, al saluto dell’assessora all’Istruzione Antonietta Di Martino seguirà il taglio del nastro con l’intervento di Gabriella Nobile, presidente di Mamme per la pelle. Alle 17,30, nella sala riunioni del Centro di corso Francia, verrà presentato il Gruppo di riflessione per genitori su discriminazione e razzismo, con gli interventi delle psicologhe Paola Terrile, Federica Ariani e Silvia Veltri.