Ancora senza piogge il Torinese, torna il Foehn da lunedì

Bollettino weekend ed inizio settimana. Continua l’assenza di precipitazioni. Altalena delle temperature e ritorno del Foehn.

La circolazione nei prossimi giorni tenderà a divenire occidentale, con l’alta pressione a proteggere parzialmente anche il Nord Italia. Ciò significa sbalzi di temperatura, ritorno del Foehn e precipitazioni relegate solo alle zone di confine alpine.

A Torino quindi avremo questa situazione

Sabato 8 e domenica 9 Febbraio.

L’ingresso di aria più umida e un parziale cedimento dell’alta pressione favoriranno cieli più nuvolosi, con nubi basse e possibili nebbie. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento con ancora possibili gelate al primo mattino. Massime stazionarie o in leggera diminuzione. Venti deboli di direzione variabile.

Da lunedì 10 Febbraio.

Correnti occidentali più intense faranno ritornare raffiche di Foehn inizialmente solo sulle Alpi e vallate prossimali, con precipitazioni limitate dalla barriera alpina sulle zone di confine. Le temperature saliranno soprattutto in quota da lunedì per rimanere stazionarie fino a mercoledì. In pianura si alzeranno solo in caso di ingresso del Foehn, con valori massimi che salirebbero fino 16/20 °C.

Previsioni locali

Torino

