A San Valentino la città si innamora dei robot: a Torino arriva la sfida fotografica "Robot love"

Il gioco, della durata di circa tre ore, consiste nello svolgere il numero più alto possibile delle challenge fornite dall’organizzazione. Ogni challenge è una sfida da svolgere e fotografare, come creare giochi di prospettiva o insegnare ai robottini cosa significa abbracciare abbracciando uno sconosciuto. A conclusione dell’evento ogni robot rimarrà alla squadra che l’ha accompagnato durante la serata e non mancheranno i premi e un ristoro finale!

Il ritrovo è previsto alle 21.00 in Via Giacinto Carena 27, a pochi minuti da Piazza Statuto. Ci si può iscrivere in gruppo, in coppia o singolarmente, e per partecipare bastano scarpe comode, creatività e uno smartphone carico.