Vanchiglietta, entro l'estate la nuova RSA di Via Benevento

Aprirà nell'estate del 2020 la nuova RSA “Piccola Mole” di Via Benevento, in zona Vanchiglietta. Come annunciato, la struttura gestita dalla Cooperativa La Nuova Assistenza assumerà circa cento nuovi dipendenti.

Soddisfatta la Circoscrizione 7, con cui la cooperativa ha stipulato un protocollo d'intesa: “Si tratta - dichiarano il presidente Deri e il coordinatore a bilancio e lavoro Crispo – di un'importante ricaduta occupazionale positiva per il nostro territorio e per quello dell'intera città”.

L'investimento riguarderà anche il quartiere: “L'accordo sottoscritto – proseguono il coordinatore alla sanità Ausilio e alla sotto-commissione terza età Marchitelli – prevede la riqualificazione dell'area verde su Via Benevento, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione della nuova illuminazione pubblica su Via Varallo”.

I profili professionali richiesti sono elencati al seguente link: http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6351





Marco Berton