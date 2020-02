Avigliana, gruppo di persone intossicate nella notte dal monossido

Sei intossicati da monossido di carbonio, di cui due ragazzi, nella notte ad Avigliana. Poco prima delle 4 il 118 è intervenuto in un abitazione di via Moncenisio, dove era stata segnalata la presenza di un gruppo di persone avvelenato dal gas, probabilmente sprigionatosi da una stufa a pellet malfunzionante.

Fortunatamente le condizioni dei due anziani, due adulti e due ragazzi non sono gravi e sono stati trasportati - tutti in codice giallo - metà all'ospedale di Rivoli e metà a quello di Orbassano. I sei sono stati trasferiti in camera iperbarica.

I Carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, stanno valutando la sicurezza dell'area.