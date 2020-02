Pusher arrestato all'alba in via Arona

Nelle prime ore del mattino di giovedì, gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno fermato per un controllo un cittadino marocchino di 55 anni che usciva dal portone di uno stabile di via Arona.

I poliziotti lo hanno trovato in possesso di due involucri contenenti 6 grammi di eroina. Nel corso della perquisizione dell’alloggio del cinquantacinquenne i poliziotti hanno ritrovato poi altro stupefacente: circa 200 grammi di eroina, parte già diviso in dosi.

Contestualmente gli agenti hanno rinvenuto 650 euro in contanti e i materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.