Scivola sul ghiaccio nel vallone Sellery a Coazze: salvato dal Soccorso Alpino

Si è conclusa intorno alle 00.30 di questa mattina un'operazione, condotta dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, per recuperare un escursionista infortunato nei pressi del Forte San Moritio, nel allone del Sellery a Coazze.

Intorno alle 18.30 di ieri l'uomo stava scendendo dal rifugio Fontana Mura quando è scivolato sul ghiaccio procurandosi un importante trauma facciale. Raggiunto dalle squadre di soccorritori, è stato stabilizzato con l'uso del materassino a depressione e caricato sul taboga per il trasporto a valle.

A causa del ghiaccio in zona, è stato necessario l'utilizzo di corde e tecniche alpinistiche per calare il taboga in sicurezza verso valle. Nei pressi dell'Alpe Sellery inferiore l'uomo è stato caricato su un mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e condotto a Forno di Coazze dove è giunta l'auto ambulanza per l'ospedalizzazione dell'infortunio.