Forte vento in Val di Susa: i vigili del fuoco impegnati a spegnere un incendio boschivo a Mattie

Il forte vento che da stamattina sta soffiando sulla Val di Susa sta mettendo duramente alla prova i vigili del fuoco di Torino, intervenuti a Mattie per la gestione di un incendio boschivo.

La squadra 91 è sul posto insieme ai volontari di Susa e di Borgone e sta operando nelle azioni di bonifica. Il problema sono le fortissime raffiche di vento che ostacolano le operazioni anche più semplici. Impegnate sul luogo anche 20 unità AIB.

Oggi alle 12 si sono registrate forti raffiche sopra i 2.500 metri: a Gran Vaudala il vento ha raggiunto i 170 km/h, sul Monte Fraiteve i 120 km/h. Proprio a causa del forte vento in quota, gli impianti di risalita del comprensorio sciistico della Via Lattea, Sestriere-Sauze d'Oulx-Sansicario, sono stati chiusi in via precauzionale.