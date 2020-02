Gia Piemonte, Monica Gnocchi è la nuova presidente per il biennio 2020-2022: "Contribuiamo alla crescita turistica della regione"

La nuova presidente è Monica Gnocchi, classe 1965, nata a Torino con studi in Torino e in Gran Bretagna, Guida Turistica abilitata dal 2014, prende il posto di Susanne Bayer che rimane vicepresidente. Monica Gnocchi si definisce “instancabilmente curiosa” che è la molla della nostra professione, “mi piace pensare alle Guide come delle Story Tellers, non limitarsi ad una mera esposizione di fatti storici o di date.”