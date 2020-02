Turismo responsabile e sostenibile, anche a scuola: mercoledì seminario alla Casa dell'Ambiente

Un seminario per riflettere sulle conseguenze e le valenze di turismo di massa in confronto al turismo sostenibile. Anche in ambito scolastico, per promuovere il confronto tra studenti, universitari, dirigenti scolastici, insegnanti, genitori e operatori del settore turismo, e avviare buone pratiche. Promosso da ViagGiovane – CTG e dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus, con il Patrocinio della Città metropolitana di Torino.

L'appuntamento con "Turismo: quale sostenibilità va cercando?", anche il turismo scolastico alla ricerca di modelli innovativi, è per mercoledì 12 febbraio dalle 17.30 alle 19.30 alla Casa dell’Ambiente, in corso Moncalieri 18 a Torino.