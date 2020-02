Smog, da domani torna il divieto di circolazione per i diesel Euro 4

Da quattro giorni Arpa Piemonte ha rilevato nell’aria di Torino livelli di micropolveri oltre i limiti d’attenzione.

Per questo, da domani, martedì 11 e fino a giovedì 13 febbraio, come previsto dall'accordo dei comuni della Città Metropolitana che applica il protocollo di bacino padano, dalle ore 8 alle ore 19 non potranno circolare le automobili e gli automezzi per il trasporto merci con alimentazione diesel e omologazione fino a euro 4 compreso (primo livello emergenziale).

Permangono naturalmente anche le limitazioni permanenti previste dall’ordinanza.