Quasi 150 gli interventi dei Vigili del Fuoco nel torinese a causa del forte vento

Continuano gli interventi dei Vigili del fuoco a Torino e provincia per fronteggiare le richieste di intervento causate dal forte vento che spira in queste ore.

Circa 140 gli interventi svolti fino ad ora soprattutto per coperture di tetti danneggiate, rami ed alberi caduti. In questo momento sono 29 gli scenari dove le squadre permanenti e volontarie stanno operando in tutta la città e nella periferia sud.

Un grosso albero si è schiantato sul tetto di una casa a Villardora, provocando danni alla struttura e ad una vettura.