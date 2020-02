Special Cook: Benedetta e Cristina Parodi ai fornelli per i piccoli pazienti dell'ospedale Regina Margherita di Torino

Domani, 12 febbraio, alle ore 14, presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica (diretto dalla professoressa Franca Fagioli), Benedetta e Cristina Parodi saranno ai fornelli per i pazienti dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Si tratta del secondo appuntamento del progetto Special Cook, realizzato da Officine Buone in collaborazione con Città della Salute di Torino e Ugi – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini Onlus. Un talent che porterà la cucina negli ospedali italiani. Si tratta di un laboratorio di cucina per i piccoli pazienti a cui potranno assistere anche i genitori. La cadenza sarà di circa una volta al mese. Il cibo cucinato dagli chef è concordato con le dietiste del Regina per logici motivi di dieta per i piccoli ricoverati. Sarà attivata una cucina mobile attrezzata per l'occasione e sita nella sala giochi del reparto. Oggi tema biscotti. Una data speciale guidata da Benedetta e Cristina Parodi e realizzata per i piccoli pazienti del reparto. Sarà presente anche Vanni Oddera, campione di moto freestyle ed ideatore della Mototerapia in ospedale.

Un progetto che unisce al volontariato l'intrattenimento e l'educazione ad un'alimentazione sana e gustosa. La cucina si conferma come un potente mezzo di aggregazione, educazione e portatore di energia positiva anche per reagire agli ostacoli della malattia.