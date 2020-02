Collegamento Sadem Torino centro-aeroporto, Valle (Pd): "Servono più corse per la linea 268"

“Nel gennaio scorso avevo presentato un’interrogazione per sapere dall’Assessore regionale ai Trasporti se e come intendesse attivarsi, per quanto di propria competenza, per risolvere disagi e criticità che moltissimi cittadini, residenti in particolare nei Comuni di Borgaro e Caselle, stanno vivendo a causa della recente rimodulazione del servizio di trasporto Sadem, linea 268, che collega Torino Centro con Torino Aeroporto”, spiega il Consigliere regionale Daniele Valle.

“Nella seduta del Consiglio regionale di oggi – prosegue – l’Assessore Gabusi, in un’articolata risposta nella quale ha illustrato le condizioni del trasporto pubblico della zona interessata dalla rimodulazione del trasporto effettuato dalla linea 268, ha comunicato che la Società SADEM si è resa disponibile a prevedere, nei giorni feriali scolastici dal lunedì al venerdì un servizio cadenzato ogni 15 minuti nella fascia oraria dalle 17.15 alle 19.15 sempre transitante nei Comuni di Borgaro e Caselle, con attuazione dal 27 gennaio scorso. E’, inoltre, in fase di valutazione la richiesta di potenziamento del servizio nelle giornate festive, avanzate dalle Amministrazioni”.

“Si tratta di un primo passo – commenta Daniele Valle – che potrà, in parte, evitare i disagi lamentati dai cittadini che utilizzano il servizio quotidianamente. L’Assessore ha, inoltre, comunicato che solo nei prossimi mesi sarà in grado di fornirmi i dati di fruizione del servizio che avevo chiesto. Continuerò a seguire con attenzione la vicenda”.