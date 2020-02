Aggredisce un passeggero per rubargli lo zaino: ladro messo in fuga da una ragazza sul treno

"Sono stato aggredito sul treno, proprio mentre stavo per scendere alla stazione Lingotto. Per fortuna l'intervento di una ragazza africana che ha iniziato a urlare ha messo in fuga il ladro, dimostrando onestà e lealtà". E' il racconto di un imprenditore torinese, Antonio Fischetto, esperto in mobilità sostenibile, green e in gestione razionale dell’energia.

"Era l'8 febbraio - racconta - e io stavo tornando da Sanremo, dove ero stato per un evento collaterale del Festival. Ho preso il treno alle 5 del mattino e ho subito notato un gruppetto di 5 ragazzi, probabilmente nord africani, salire con me sul vagone. Al momento di scendere, a Stazione Lingotto, uno di loro mi si è avvicinato e ha cercato di rubarmi lo zaino che tenevo in spalla, e dove tenevo portafoglio, cellulare e computer. Ne è nata una colluttazione e io sono finito contro le pareti del vagone. Avrei voluto trascinare con me il malvivente fuori dal treno per poi consegnarlo alla polizia ferroviaria, invece lui è riuscito a fuggire. A farlo scappare, le urla della ragazza africana e l'intervento degli altri passeggeri".

"Ora - conclude - spero che le telecamere di Porta Nuova possano aver ripreso il mio aggressore. Mi rammarica la poca sicurezza nei treni e l'incontrallata delinquenza che dilaga e soprattutto di notte".